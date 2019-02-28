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"Otomotiv ihracatçısı önemli bir maliyet yükünden kurtulacak"

- Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik: "(Otomotiv ihracatında ilk dolum yakıtında ÖTV'nin sıfırlanması) Otomotiv ana sanayinde 1,3 milyon adetlik ihracat rakamı düşünüldüğünde, ihracatçılar önemli bir maliyet yükünden kurtulmuş olacak"

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BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, otomotiv dış satımında ilk dolum yakıtında ÖTV'nin sıfırlanmasının, ihracatçıyı önemli bir maliyet yükünden kurtaracağını belirtti.

OİB'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, otomotiv ihracatında ilk dolum yakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Otomotiv endüstrisi olarak uzun süredir dile getirdikleri ilk dolum yakıtı olarak ihraç araçlara konulan akaryakıt ve yağların ÖTV'den muaf tutulması talebinin, Resmi Gazete'de yayımlanarak karşılık bulduğunu ifade eden Çelik, "İhraç edilecek araçlara konulan ilk dolum yakıt ve yağları için ödenen ÖTV uygulaması sona erdi." açıklamasını yaptı.

Çelik, karara, 8705 faslı altında yer alan "Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar" dışındaki tüm ana sanayi ürün gruplarının dahil edildiğini aktardı.

Birlik Başkanı Baran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düzenlemeyle, otomotiv ana sanayinde 1,3 milyon adetlik ihracat rakamı düşünüldüğünde, ihracatçılar önemli bir maliyet yükünden kurtulmuş olacak. Bu durumun ihracatçı firmalarımızın rekabetçiliğine katkıda bulunacağı, daha önce söz konusu uygulama kapsamındaki ÖTV'ye ayrılan kaynağın daha katma değerli üretim projelerinde kullanılma fırsatı doğuracağı açıktır. Bu vesileyle otomotiv endüstrisi olarak uzun yıllardır talep edilen konunun çözüme kavuşturulmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor, başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve konuyu hassasiyetle gündeme getiren TİM Başkanımız İsmail Gülle olmak üzere konu ile yakından ilgilenen ve çözülmesi için çaba gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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