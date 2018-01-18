Otomotiv ihracatı ABD'de gaza bastı

BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Otomotiv endüstrisinin ABD'ye 2017'de gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 101,05'lik rekor artışla 1 milyar 408 milyon dolara ulaştı.

ABD'ye 2016'da 700 milyon 494 bin dolar olan sektör ihracatı, 2017'de 1 milyar 408 milyon 328 bin dolara yükseldi.

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 2016'da 9'uncu olan ABD, geçen yıl üç basamak birden atlayarak 6'ncı sıraya yerleşti.

- 5 kıtada 182 ülke ve özerk bölgeye ihracat

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, 2017'de batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 182 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.



Geçen yıl 28 milyar 534 milyon 556 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 22 milyar 6 milyon 180 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

Toplam otomotiv ihracatının yüzde 77,1'ini karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu. AB dışındaki 155 ülkeye ise sadece 6 milyar 528 milyon 243 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine ise dış satım yapılmadı.

Geçen yıl, yüzde 10,40'lık artışla 4 milyar 367 milyon 996 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 12,94'lük artış ve 3 milyar 147 milyon 237 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 16,50 artış ve 2 milyar 917 milyon 58 bin dolar ile Fransa, yüzde 22,62 artış ve 2 milyar 753 milyon 830 bin dolar ile İngiltere, yüzde 23,81 artış ve 1 milyar 628 milyon 406 bin dolar ile İspanya takip etti.

- Rekor ihracat artışı ABD'ye

Sektörün, 2017'de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u AB üyesi ülkelerinden oluşurken, tek istisna ABD oldu.



Otomotiv endüstrisinin, 2016'da 700 milyon 494 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, geçen yıl yüzde 101,05'lik rekor artışla 1 milyar 408 milyon 329 bin dolara yükseldi.

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 2016'da 9'uncu olan ABD, geçen yıl üç basamak birden atlayarak 6'ncı sıraya çıktı.

Türk otomotiv endüstrisinin, 2017'de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve değişim oranları şöyle:

Ülke20162017Yüzde 1-Almanya3.956.6634.367.996 10,402-İtalya2.786.663 3.147.237 12,943-Fransa2.503.954 2.917.058 16,504-İngiltere2.245.8542.753.830 22,625-İspanya1.315.251 1.628.406 23,816-ABD700.494 1.408.329 101,05 7-Belçika929.4211.190.071 28,048-Polonya654.158 938.418 43,45 9-Slovenya732.109 906.307 23,79 10-Hollanda731.700 760.625 3,95













