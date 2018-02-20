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Otomotiv satıcıları sigorta şirketi kuracak

- OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: - "Yetkili satıcıların sahibi olduğu yeni, kuvvetli ve kendi haklarımızı koruyan bir sigorta şirketi kurma kararı aldık"

Otomotiv satıcıları sigorta şirketi kuracak

ANKARA (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), yetkili satıcıların sahibi olduğu sigorta şirketi kurma kararı aldı.

OYDER'in düzenlediği, otomotiv yetkili satıcılarının katıldığı "Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Otomotiv" konulu toplantı, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yerli otomobil üretimi için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Otomotiv sektörü, ülke ekonomisi açısından da toplum yaşamımızdaki yeri açısından da çok önemli. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi yönünden ekonomimize büyük katkısı var. Türkiye üreteceği yerli otomobille çok büyük bir atılım gerçekleştirebilir." ifadesini kullandı.

OYDER'in, yürüttüğü çalışmalarla sektörü layıkıyla temsil ettiğinin altını çizen Baran, "Düzenlediğiniz toplantılarla, panel, konferans, kongre ve eğitimlerle paydaşlarınızın gelişimine katkı sağlıyorsunuz. Bu çalışmalar için de sizleri ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

- Yeni sigorta şirketi hamlesi

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da yetkili satıcıların düzenlediği poliçelerle otomotivde hasar onarımlarının ehil olmayan kişiler tarafından yapılmasının yetkili servisleri atıl bıraktığını kaydetti.

Tüketicinin güvenliği açısından, hasar onarımlarının yetkili servisler haricinde bir yerde yapılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Şahsuvaroğlu, "Bu gibi sebeplerle OYDER olarak, yetkili satıcıların sahibi olduğu yeni, kuvvetli ve kendi haklarımızı koruyan bir sigorta şirketi kurma kararı aldık. Bu şirketin kurulmasıyla poliçe üretiminde ve hasar onarımlarında yetkili satıcılar bizzat söz sahibi olacak. Yaşadığımız tüm haksızlık ve sıkıntıların ortadan kaldırılması için kendi kararlarını kendileri verecek." değerlendirmesinde bulundu.

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ATOGürsel BaranOYDERSigorta Sektöründeki Gelişmeler Ve Otomotiv
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