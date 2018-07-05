Otomotiv sektörünün haziran ayı ihracatı arttı

BURSA (AA) - Otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 2,5 milyar dolar oldu.

Sektör, aylık bazda son 29 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ayı verilerine göre, sektörün haziran ayı ihracatı yüzde 2 artışla 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 20'lik payla bir kez daha Türkiye ihracatının beşte birini tek başına yaptı.

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen seneye kıyasla yüzde 14,5 artışla 16 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Sektör, ocak-haziran dönemi performansıyla ülke ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

Yılın ilk 6 ayında binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 6 milyar 558 milyon olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15 ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 arttı.

- "Otomotiv yan sanayisinde Almanya'ya ihracat yüzde 9 arttı"

Ürün grupları bazında ise haziranda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 10,5 artışla 900 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 6 azalarak 964 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 4 yükselişle 467 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 15 azalarak 121 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya artış yüzde 9 olurken, Fransa'ya yüzde 21, Romanya'ya yüzde 60, ABD'ye yüzde 20, Rusya'ya yüzde 30 artış yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya ihracat yüzde 6 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 28, Belçika'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 55 arttı. Fransa'ya ihracatta yüzde 9, Almanya ve Polonya'ya yüzde 15'er, Kanada'ya yüzde 42, Danimarka'ya yüzde 77 ve ABD'ye ise yüzde 100 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 2 artarken, Belçika'da yüzde 57 ve Slovenya'da yüzde 71 artış gerçekleşti. ABD'de yüzde 46, İspanya'da yüzde 32 ve Hollanda'da ise yüzde 53 düşüş yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satımda yüzde 33 düşüş görülürken, Almanya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 72 artış kaydedildi.

- "AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı"

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 2 artışla 382 milyon dolar oldu. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 7 artışla 292 milyon, Birleşik Krallık'a da yüzde 12 artışla 286 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Belçika'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 43, Romanya'ya yüzde 54, Rusya'ya yüzde 34 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 67, Hollanda ve Avusturya'ya ihracat yüzde 17'şer ve İsveç'e ihracat yüzde 25 düştü.

Birleşik Krallık'a ihracatın artışında binek otomobiller dış satımındaki yüzde 28'lik artış, Belçika'ya artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 32 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57 artması etkili oldu. Romanya'ya olan yükselişte yan sanayi ihracatının yüzde 60 artması etkili olurken, Slovenya'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 71, binek otomobiller ihracatının yüzde 55 artması etkili oldu. ABD'ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100 düşmesi temel faktör oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 8 artışla 2 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı.



Alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yüzde 22 artış, Ortadoğu ülkelerine yüzde 16 düşüş yaşandı.

- "En yüksek haziran ayı ihracatı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotivin bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracatına imza attığını belirtti.

Haziran performansında otomotiv yan sanayindeki yüzde 10,5'lik artışın etkili olduğuna dikkati çeken Çelik, "En önemli pazarlarımızdan Almanya'ya yüzde 2, Birleşik Krallık'a yüzde 12, İtalya'ya yüzde 7 artış kaydedilirken, ABD'ye ihracat ise binek otomobiller ihracatında yaşanan azalmanın etkisiyle yüzde 67 düştü." ifadesini kullandı.



