Otomotiv tedarik sanayisi 2017 rotasını belirledi

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayicilerinin gelecek yıl mevcutlara ek olarak yeni pazarlara da yöneleceklerini belirterek, İran, Hindistan, Çin ve Amerika'yı hedef pazarlar olarak belirlediklerini söyledi.

Kanca düzenlediği basın toplantısında, TAYSAD olarak 2017'de mevcut pazarlarda aktif varlıklarını sürdüreceklerini fakat pazar çeşitlenmesi için yeni pazarlara açılacaklarını dile getirdi. Kanca, gelecek yıl mevcutlara ilave olarak yeni pazarlara da odaklanacaklarının altını çizdi.

Kanca, bu pazarların İran, Hindistan, Çin ve Amerika olacağını kaydederek, Amerika'da bir ticari vasıta üreticisi ile görüşmelerinin devam ettiğini, oraya bir heyet programı düzenleneceğini bildirdi.

Hindistan'ın en büyük otomotiv markası ile bir çalışma yapmak üzere harekete geçtiklerini dile getiren Kanca, "Çin'de ise şimdiye kadar gündeme gelmeyen bir konu var. Bu konu, 'İpek Yolu Projesi'. Henüz Türkiye'de konuşulmayan bu projenin otomotiv sektörüne etkisi üzerine Çin'deki paydaş grubumuzla ortak konferans gerçekleştireceğiz. Bu konuda karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirilmesi için ön mutabakat yapıldı." dedi.





- "İran ile temas sürüyor"





Kanca, bölgedeki iş birliklerini artırmak amacıyla bir süredir paydaş kurumları olan İran Otomotiv Parça Üreticileri Derneği (IAPMA) ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, bu temaslar sonucunda yıl içinde İran'da gerçekleştirilen bir fuara davet edildiklerini anımsattı.

İran pazarının Türk otomotiv tedarik sanayicileri için müthiş bir potansiyel içerdiğini vurgulayan Kanca, bu gelişmelere bağlı olarak İran pazarındaki aktivitelerini artırmaya odaklandıklarının altını çizdi.

Kanca, "İran'da işler yavaş gidecek gibi gözüküyor. İlk başta herkesin beklentisi çok daha hızlı olması yönündeydi ancak ABD, İran'ı hala bankacılık sistemi aracılığıyla kontrol altında tutuyor. Şu an sadece Halkbank, İran ile çalışıyor. Türkiye'de İran ile iş yapacaksanız tek çareniz Halkbank. Geçmişte Halkbank'a yönelik yaşananların bu sebep nedeniyle olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.





- Otomotiv sanayisinin 2017 ihracat hedefi 25 milyar dolar





Kanca, 2016'nın otomotiv sanayisinde yaşanan birçok olumlu gelişmeyle birlikte, ekonomik istikrara ve demokrasiye yönelik istenmeyen girişimlerin meydana geldiği bir yıl olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatta sürükleyici konumda olan otomotiv sektörünün iç pazar satışları ile dünya ülkeleri sıralamasında 17'nci, Avrupa otomotiv satışlarına göre de altıncı sırada yer aldığını anlatan Kanca, şöyle devam etti:

"Gururla söylemeliyim ki, dünya genelinde Avrupa'ya en fazla ihracat yapan ülkeyiz. Türk otomotiv sanayimizin en güçlü olduğu ticari araç üretiminde, 2016 yılı ilk yarı sonuçlarına göre dünyada sekizinci, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. İlk 11 ayda otomotiv ihracatımız 21,9 milyar dolar seviyesine ulaştı ki bu rakamın 8,3 milyar doları tedarik sanayimiz tarafından gerçekleştirildi. Toplam üretimimizin 1,3 milyon ve toplam pazarımızın da 862 bin adedi aştığını görüyoruz. Bu yıl, üretimimizin 1 milyon 450 bin adedi, pazarımızın 1 milyon adedi ve ihracatımızın da 23 milyar doları geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

Kanca, Brexit, Fed ve Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesi gibi küresel, kurların artması ve yeni ÖTV düzenlemesi gibi yerel gelişmelerin 2017'de otomotiv sanayisi tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Bunlara rağmen 2017'den umutlu olduklarının altını çizen Kanca, "Gelecek yıl bir miktar artışla üretimde 1,5 milyon adet seviyesinde iken, pazarın aynı düzeyde kalacağı yönünde beklentimiz var. İhracat hedefimiz ise 25 milyar dolar." ifadelerini kullandı.





- "Sınai Mülkiyet Kanunu markalaşmaya destek olacak"





TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı ise, Türk tedarik sanayisinin büyük sıçramayı ancak ihracatla gerçekleştirebileceğini kaydederek, bu nedenle Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Patentlerin üretim merkezi olan Ar-Ge merkezlerinin Sınai Mülkiyet Kanununun birebir muhatabı olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha hızlı yol alabilmek, daha verimli çalışmak, katma değer yaratmak ve markalaşmak için TBMM'den yeni geçen Sinai Mulkiyet Kanununa sektör olarak ihtiyaç duyduğumuz aşikar. Bu kanun, markalaşmaya destek olacak, hedeflerimize ulaşma noktasında ciddi kolaylık ve fayda sağlayacak.

Türk otomotiv tedarik sanayisinin önemsediği bir diğer konu ise Türk Ticaret Merkezleri. Bu uygulama, mevcut haliyle otomotiv sektörü için pek uygulanabilir değil. Bu konuda bir takım değişikliklere gidilmesi gerekiyor."