Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de yüzde 3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü.

Toplam pazar ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 daralarak 23 bin 933 oldu. Bu dönemde yüzde 67 daralan otomobil pazarı da 17 bin 595 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28, otomobil üretimi de yüzde 8 düşerek 769 bin 464 düzeyinde gerçekleşti.

Traktör üretimi ile toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet oldu.





- Otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67





Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük kamyonda yüzde 45, midibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 2, minibüste yüzde 2 artarken, küçük kamyonda yüzde 10 ve otobüste yüzde 4 azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 16 azalarak 32 bin 676'ya geriledi.

Aynı dönemde toplam pazar yüzde 26 daralarak 479 bin 856 düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarında satışlar ise yılın 9 ayında yüzde 24 azaldı ve 362 bin 465 oldu.

Otomobil pazarında ithalatın payı yılın 9 aylık döneminde yüzde 67 olurken, bu oran hafif ticari araç pazarında yüzde 50 seviyesinde kaydedildi.

- Ticari araç grubunda üretim 9 ayda yüzde 3 arttı

Ticari araç grubunda, bu yılın ocak-eylül döneminde üretim yüzde 3 arttı. Üretim, hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 artış kaydetti.

Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17 daraldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olurken, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında, toplam ihracat adet bazında yüzde 1 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 972 bin 208, otomobil ihracatı 644 bin 783 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 13, avro bazında yüzde 5 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,93 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 9,14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,62 milyar avro olarak kayıtlara geçti.