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Otomotiv ve teknolojide gümrük vergisi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Otomotiv ve teknoloji ürünlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli maddelerin ithalatında, 2022'nin sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak."İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar...

Otomotiv ve teknolojide gümrük vergisi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Otomotiv ve teknoloji ürünlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli maddelerin ithalatında, 2022'nin sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak.

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, otomotiv sanayisinde kullanılan çeşitli ürünler, cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülü, röleler, OLED göstergeler, LCD modüller, elektrik iletkenleri, fiber optik plakalar, elektronik devre kartları, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, endüstriyel robotlar için sürücü ünitesinin aralarında bulunduğu çeşitli mallar için gümrük vergisi oranı sıfır olarak belirlendi.

Söz konusu vergi düzenlemesi, ürünlere göre farklılık göstermekle birlikte 2022 sonuna kadar değişen sürelerde uygulanacak.

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Cep TelefonuGümrük Vergisiİthalat Rejimi KararıOtomotiv
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