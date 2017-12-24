Otomotivde 2018 ihracat hedefi 29 milyar dolar

BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yıl bitmeden tüm zamanların dış satım rekorunu kıran ve 2017'yi 28 milyar dolar civarında bir rakamla kapatmaya hazırlanan otomotiv sektörünün 2018 ihracat hedefini 29 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı.

Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin 11 ayının geride kaldığını, yılın bu bölümünün otomotiv ihracatı açısından çok başarılı geçtiğini belirtti.

Otomotiv endüstrisinin, ocak-kasım döneminde, aylık bazda 2,4 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamına, yüzde 21'lik yüksek bir artış oranı ile 26 milyar dolarlık dış satıma ulaştığını ifade eden Sabuncu şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi mart ayında ulaştığı 2,7 milyar dolarlık ihracat rakamı ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine mayıs, haziran, ekim ve kasım aylarında ise 2,5 milyar doların üzerinde ihracata imza atılmıştır. Ağustos ayı dışındaki tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atılırken, ağustos ayında da 1,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ağustos rakamına ulaşılmıştır. Dolayısıyla 2017 yılı hedeflenen 27 milyar dolar ihracat rakamının üzerinde bir ihracat ile kapatılacaktır. Yılın üretim ve adet bazında ihracatta da rekor rakamlar ile kapatılması beklenmektedir. Kısaca, 2017 yılı otomotiv endüstrimiz açısından rekorlar yılı olarak geride kalacaktır."

- Yıl bitmeden rekor geldi

Otomotivde, 17 Kasım'da 24 milyar 867 milyon dolar ile 2008'de ulaştığı 24 milyar 730 milyon dolarlık rakamı geride bırakarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını anlatan Sabuncu, yıl tamamlanmadan önemli bir rekora imza atıldığını ifade etti.

Sabuncu, binek otomobiller ihracatının 2017 yılı ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 49 artarak 10 milyar 818 milyon dolar olarak gerçekleştiğine de değinerek, "Binek otomobillerin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 41,5 olmuştur. Ocak-kasım döneminde yan sanayi ihracatı yüzde 7, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 4, otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 6 artmıştır." dedi.

- "AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 77"

Bu dönemde, Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya'nın 4 milyar 30 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yılın ilk 11 ayında önemli pazarlarımızdan İtalya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 19, İngiltere'ye yüzde 25, İspanya'ya yüzde 26, ABD'ye yüzde 104 ihracat artışı görülmüştür. Aynı dönemde Mısır'a yönelik ihracat ise yüzde 23 gerilemiştir. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkesi olmuştur."

Sabuncu, 2017 yılı ocak-kasım döneminde AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payının 20,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 77 olduğunu belirterek, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi yüzde 6, Ortadoğu ülkeleri yüzde 5,5, Afrika ülkeleri yüzde 4 ile otomotiv ihracatında önemli pay alan diğer ülke grupları olarak öne çıktığını söyledi.

- Rusya ve İran pazarı

Avrupa ülkeleriyle alternatif pazarların durumuna da değinen Sabuncu, şunları kaydetti:

"2018 yılı ihracatımızda temel belirleyici yine AB pazarının durumu olacaktır. IHS Automotive, LMC gibi kuruluşlar AB pazarındaki büyümenin 2018 yılında sınırlı da olsa devam etmesini beklemektedirler. Brexit süreci AB pazarı için önümüzdeki birkaç yılda risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık 2017 yılında özellikle binek otomobiller ihracatında fazlasıyla hissedilen yeni modellerin pozitif etkisinin, 2018 yılında daha sınırlı olmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan Rusya, İran gibi önemli alternatif pazarlarımıza yönelik ihracat artışının devam etmesini bekliyoruz. Tüm bu verileri değerlendirerek otomotiv endüstrisi için 2018 yılı ihracat hedefini 29 milyar dolar olarak belirledik. 2017 yılının 28 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatılacağını öngörürsek, 2018 yılında bu rakamın biraz daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz."