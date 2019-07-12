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“Otomotivde canlanma için yeni destekler gerekiyor“

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: "Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz"

“Otomotivde canlanma için yeni destekler gerekiyor“
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yenigün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Kasım'dan beri uygulamada bulunan otomotiv sektörüne yönelik KDV ve ÖTV indirimi destek paketinin 30 Haziran itibarıyla sona erdiğini kaydederek, sektörün, indirimlerin devamından veya kademeli olarak düşürülmesinden yana olduğunu hatırlattı.

ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduklarını aktaran Yenigün, ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Yenigün, "Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin otomotiv sektörüne bugüne kadar çok önemli destekler sağladığını ve sektörün bu destekleri memnuniyetle karşıladığını belirten Yenigün, şu ifadeleri kullandı:

"32 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye'ye en büyük katma değeri sağlayan sanayi kolu konumundaki otomotivin kamu idaremizin kapsamlı ve pozitif ayrımcılık yapacak şekilde desteklenmeye devam etmesi bizler için kritik öneme sahip. Bu desteğin adı da son dönemde ÖTV ve KDV idi. İçinden geçmekte olduğumuz ekonomik hareketlilik sürecinde hükümetimiz ve bakanlarımız bizlerle yakın temas içinde çok önemli desteklerde bulundu. 2018 Kasım'dan beri pazardaki ciddi daralmayı yavaşlatıcı etki yaratan vergi paketinin ticari faaliyetlerin sürdürülmesi adına önemli derecede faydası oldu."

"Sektör araç satamıyor, yeni formüller şart"

Yenigün, söz konusu destek paketine rağmen yılın ilk yarısında pazarın yüzde 45 daraldığına dikkati çekerek, vergi indiriminin başta sanayiciler, distribütörler ve bayiler olmak üzere otomotiv değer zincirinin tamamı için çok ciddi katkısı olduğunu anlattı.

Uygulamanın sonlanmasıyla sektörde araç satışının durma noktasına geldiğinin altını çizen Yenigün, şu açıklamalarda bulundu:

"Otomotiv çok hassas bir sektördür, sistemin tökezlememesi için yavaş bir geçiş olması çok daha sağlıklı olurdu. Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarı canlandırmaya yönelik tekrar vergi indirimi uygulanması veya finansmana erişim kolaylığı sağlayacak uygulamalar gibi başka formüllerin, kısa ve uzun vadede kurgulanması gerektiğine vurgu yapacağız. Türkiye'nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son derece hayati olan bu destekler gerek sektörümüz gerek ülkemiz için kritik önem taşımaktadır."

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