Otomotivde ikinci en yüksek ihracat rekoru kırıldı

BURSA (AA) - Haluk Yüksel - AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 186 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye, 2015'e kıyasla yüzde 12,9'luk artışla 23 milyar 889 milyon 626 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.



Türkiye'nin 2016'da yüzde 1,2'lik düşüşle 142 milyar 138 milyon dolar olarak kayıtlara geçen toplam ihracatından yüzde 16,8 ile en büyük payı alan otomotiv, bu dönemi de açık ara lider kapattı. Sektör, bu sonuçla arka arkaya 11. sektörel ihracat şampiyonluğuna imza attı.



Otomotivi, yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 9,8 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri takip etti.