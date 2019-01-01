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"Otomotivdeki düzenleme pazarı canlandıracak"

- Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: -" (ÖTV indirimi) Bu düzenlemenin devam ettirilmesi, ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir" - "Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarını yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok değerli"

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İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin olarak, "Bu düzenlemenin devam ettirilmesi, ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilitenin otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşmaktan uzaklaştırdığını belirtti.

Sektörün içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaçların ODD tarafından tüm platformlarda dile getirildiğini anımsatan Bilaloğlu, söz konusu süreç içerisinde sektör temsilcilerinin, ekonomiye ve beraberinde sektöre fayda sağlayacak düzenlemeleri dile getirmesi ve ihtiyaçları aktarmasına imkanı tanındığını kaydetti.

Bilaloğlu, ihtiyaçlara cevap veren düzenlemelerin, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildiğini belirterek, hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektöre uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının da güncellenerek, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına ilave süre tanındığını hatırlattı.

ÖTV ve KDV indirimlerinin 31 Mart'a kadar devam ettirilmesi yönündeki kararı, büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini vurgulayan Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemenin devam ettirilmesi ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir. Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarını yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok değerli.

Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi, geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli. Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

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OtomotivÖTV
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