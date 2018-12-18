Otoyol ihalesinde teklif gelmedi

ANKARA (AA) - Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi ihalesinde teklif gelmedi.

Söz konusu otoyol projesine ilişkin ihale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) yapıldı.

İhale Komisyonu Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, projenin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihale için biri yabancı, beşi yerli olmak üzere 6 firmanın şartname satın aldığını söyledi.

Bugün saat 10.00 itibarıyla teklif verme süresinin sona erdiğini aktaran Tutaş, ihale için herhangi bir teklifin gelmediğini ifade etti.

Tutaş, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihaleye ilişkin yeniden değerlendirme yapılacağını kaydetti.