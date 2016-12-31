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Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde güncelleme

Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde yapılan güncellemeyle otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücretinin 2,25 lira, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücretinin ise 7 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde güncelleme

ANKARA (AA) - Otoyol ve boğaz köprüleri geçiş ücretlerinde yapılan güncellemeyle otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücretinin 2,25 lira, en uzak mesafe ücretinin 20 lira, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücretinin ise 7 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2017 saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Boğaz köprülerinde bakım onarım yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler ve 2017 yılı tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyol geçiş ücretleri ortalama yüzde 15, boğaz köprüleri geçiş ücretleri ise ortalama yüzde 48 artırıldı. Motosikletler altıncı sınıf HGS abonesi olması şartı ile birinci sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve boğaz köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en uzak mesafe ücreti 20 lira, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 7 lira olarak belirlendi."

Yavuz Sultan Selim Köprüsünde otomobil geçiş ücreti 11,95 lira
Açıklamada, Yap-İşlet-Devret (YİD) uygulama sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinin ortalama yüzde 20 artırıldığı bildirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsünde otomobil geçiş ücretinin 11,95 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

YİD uygulama sözleşmesi gereği Gebze - Orhangazi Otoyolu geçiş ücretlerinin ortalama yüzde 20 artırıldığı, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinin ise yüzde 26 indirildiği belirtilen açıklamada, Osman Gazi Köprüsü'nün otomobil geçiş ücretinin 65,65 lira olarak tespit edildiği kaydedildi.

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