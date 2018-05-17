ÖTV ayarı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarına getirilen özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin düzenlemenin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirterek, "Akaryakıtta zam konusu bitmiş oldu. Enflasyonda akaryakıt kaynaklı artış sona erecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan benzin, motorin ve LPG satış fiyatlarında uygulanan ÖTV tutarlarının belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdi.

Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin kararın önemine işaret eden Palandöken, akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Palandöken, "Bakanlar Kurulu, 'Benzin ve motorine gelen zam kadar bu ürünlerin ÖTV'sinde indirim yapılsın.' talebimizi haklı gördü ki bugün itibarıyla fiyat istikrarını sağlayan vergi düzenlemesini çıkardı. İnanıyoruz ki Türkiye ekonomisi bu düzenlemeden son derece olumlu etkilenecek. Akaryakıtta zam konusu bitmiş oldu. Enflasyonda akaryakıt kaynaklı artış sona erecek, fiyat istikrarı sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda enflasyon oranlarındaki artışta en büyük payın, ulaştırma sektöründeki fiyat yükselişlerine ait olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:



"Herkes biliyor ki benzin ve motorine zam geldiği zaman soframıza giren domatesten giydiğimiz gömleğe kadar her şeyin fiyatı artıyor. Yapılan düzenlemeyle belki kısa vadede enflasyonda hızlı bir düşüş göremeyebiliriz ama orta ve uzun vadede bu düzenlemenin etkisi mutlaka kendini gösterecek ve akaryakıt fiyatları stabil oldukça mal ve hizmet fiyatlarındaki artış da minimumda kalacak. Bu da faizlerin düşmesine ve yatırımın artmasına zemin hazırlayacak."