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ÖTV ayarlamasının “tüm zorunlu mallara uygulanması“ önerisi

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, akaryakıttaki ÖTV düzenlemesinin zorunlu mal kategorisindeki tüm ürünlerde uygulanması önerisinde bulundu. Alkin, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe...

ÖTV ayarlamasının “tüm zorunlu mallara uygulanması“ önerisi

ANKARA (AA) - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, akaryakıttaki ÖTV düzenlemesinin zorunlu mal kategorisindeki tüm ürünlerde uygulanması önerisinde bulundu.
Alkin, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklamasında, bugüne kadar akaryakıttan alınan vergiler sonucu, ürünün kendine has fiyatı ile vergilenmiş fiyatı arasında bir uçurum oluştuğunu vurguladı.
Zorunlu mal kategorisinde konulan vergilerin enflasyonu arttırdığına işaret eden Alkin, "Akaryakıt gibi elastikiyeti düşük olan tüm zorunlu mallar kategorisinde ÖTV’nin inmesi gerektiğini düşünüyor ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi için uğraşıyoruz. Zorunlu mal kategorisinde konulan vergilerin enflasyonu, hayat pahalılığını arttırdığını hep söyledim, bunun zararları hakkında bilgi verdim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, sadece akaryakıtta değil zorunlu mal kategorisindeki tüm ÖTV’nin de indirilmesi için çalışıyor. Esasen bu mal ve hizmetlerden alınan vergiler arttığı sürece enflasyon da düşmüyor. Çünkü aslında enflasyona doğrudan etki eden mal ve hizmetler bunlar." ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesi kararlaştırıldı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı azalışta ise ÖTV, bugün itibarıyla geçerli vergi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıtta ÖTVAkaryakıt
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