ÖTV değişikliğiyle canlanan 2. el otoda dolandırıcılık uyarısı

İSTANBUL (AA) - Halil İbrahim Başer - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorlu taşıtlarda ÖTV değişikliğiyle bazı araçların fiyatının yılbaşından sonra artacağını söyledi.



Bu nedenle sıfır araçların yanı sıra 2. el piyasasında da hareketlilik olduğunu dile getiren Şahin, bazı art niyetli kişilerin bunu fırsat bilerek vatandaşları dolandırmaya çalıştığını ifade etti.



Şahin, bu konuda çok sayıda şikayet almaya başladıklarını belirterek, "Bu dolandırıcılar, vatandaşların araçlarının fotoğraflarını çekiyor ve kendi araçlarıymış gibi internet üzerinden satış ilanı veriyor. Bu kişiler, kendisini arayan kişilerle aracın satılması hususunda pazarlık yapıyor. Bazılarıyla anlaşma sağlanıyor. Ancak vatandaş başkasının aracının kendisine satılmaya çalışıldığını bilmiyor. Vatandaş, anlaşma sağlanması durumunda dolandırıcının istediği yere bir miktar kapora yatırıyor. Ancak ondan sonra ortada ne araç ne de satıcı kalıyor. Vatandaş verdiği kaporayla ortada kalıyor." dedi.



"Bilgilerin doğruluğu teyit edilmeli"

Şahin, 2. el otomobil almak isteyen vatandaşlara şu önerilerde bulundu:



"Böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar var. Vatandaşlarımız internet üzerinden yapacakları alışverişlerde öncelikle dolandırılma ihtimalini her zaman akıllarında tutmalı. Çünkü satıcı ve araçla aynı ortamda bulunulmuyor. Vatandaş aracı da satıcıyı da görmüyor. Alışveriş sanal bir ortamda oluyor. Ayrıca, satışlarda kapora olmazsa olmaz bir şart değildir. İlk önce kaporasız satış zorlanmalı. Olmazsa aracın ruhsat fotoğrafını isteyip kapora talep edenin hesap numarasındaki isim ile ruhsattaki araç sahibinin isminin aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. İsim farklıysa kesinlikle kapora yatırılmamalı."



Şahin, isimlerin aynı olması durumunda da acele edilmemesini tavsiye ederek, resmi yollardan aracın diğer özelliklerinin sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.



"İlanlardaki tabirlere dikkat edilmeli"

Şahin, söz konusu dolandırıcıların çok cazip fiyatlar sunarak, "acil", "piyasanın altında satış", "ihtiyaçtan satıyorum" gibi sözlerle kandırma yöntemini kullandıklarını belirterek, vatandaşlara bu tür ilanlara ön yargılı yaklaşmasını önerdi.

