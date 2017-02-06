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ÖTV indirimi online satışları da artıracak

Bakanlar Kurulu’ndan gelen ÖTV ve KDV indiriminin ardından açıklama yapan n11.com’un Satış Direktörü Örpen Koçak, “Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV’nin 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilme kararının ardından ürün fiyatlarında gerçekleşecek indirimle beraber özellikle yaz aylarında yoğunlaşan online evlilik ve çeyiz alışverişlerinde artış öngörüyoruz” diye konuştu.

ÖTV indirimi online satışları da artıracak
Ayşegül Yıldız yazıyor - E-ticaret platformu n11.com’un Satış Direktörü Örpen Koçak, Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ile ilgili şunları söyledi: “ÖTV indirimi n11.com kullanıcıları ve KOBİ’leri için oldukça olumlu bir gelişme. Bu indirim n11.com platformunda farklı kategorilerde yer alan ilgili ürün fiyatlarına da yansıyacak. Online alışveriş platformu olarak son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerin artması son kullanıcı için dezavantaj oluştururken, bu indirim kararıyla kullanıcı nezdinde alım kararının da güçlenmesini bekliyoruz. Özellikle yaz döneminde gözlemlediğimiz çeyiz ve evlilik alışverişlerindeki artışın bu indirimle birlikte öne çekileceğini, piyasalara hareket getireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda satışlarımızın artmasını bekliyoruz. Sektör olarak bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, bilhassa alıcı ve satıcılarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz. n11.com bünyesindeki markalarımızın ve ithalatçılarımızın da bu indirime kayıtsız kalmayarak, ÖTV indirimine ek indirimlere gitmesini bekliyoruz.”

ÖTV indirimi kapsamında klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi 30 Nisan'a kadar sıfır olarak uygulanacak.
 
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