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ÖTV kararını destekliyorlar

Resmi Gazete’de 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyada yüzde 6,7 olan ÖTV oranının 30 Nisan’a kadar sıfırlanmasına yönelik kararı yayınlandı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu kararı sektör açısından olumlu karşıladıklarını ve tüketici için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

ÖTV kararını destekliyorlar
Ayşegül Yıldız yazıyor - Resmi Gazete’de 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyada yüzde 6,7 olan ÖTV oranının 30 Nisan’a kadar sıfırlanmasına yönelik kararı yayınlandı.  Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kararla ilgili açıklamalarda bulundu.  Dinçer, “Özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketici de önemli bir avantaj yakalamıştır. Türkiye’nin lider beyaz eşya firması Arçelik A.Ş. olarak, biz de ÖTV’nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, bu indirimi fiyatlarımıza yansıtarak, tüketicilerimizin satın alma gücüne destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Dinçer, “Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ediyoruz. Her evin temel ihtiyacı olan beyaz eşyada sektörünün çağrılarına cevap veren bu önemli gelişme ülke ekonomisine katkı sağlayan bir adım oldu” diye konuştu.
 
 
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Beyaz Eşya Fiyatlarıötvnin Sıfırlanması
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