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"ÖTV matrahındaki değişiklik sektörde olumlu hava yaratacak"

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Bozkurt: - "ÖTV matrahındaki değişikliği, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendiriyorum" - "Vergi avantajı açısından baktığımızda düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum"

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrahındaki değişikliğin otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için olumlu olduğunu belirterek, "Vergi avantajı açısından baktığımızda da bu düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, binek otomobillerde vergiye konu ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrahındaki değişikliğin, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendirdi.

Matraha dayalı ÖTV sisteminin, otomobil fiyatlarının hemen her ay belirli oranlarda zamlanmasına yol açtığını kaydeden Bozkurt, "Yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı düzenlemesinin kur etkisini ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltması pazar için olumlu etki yaratacaktır. Bununla birlikte sistemin gözden geçirilerek sene başında böyle bir değişikliğe gidilmesini olumlu olarak yorumluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, son bir yılda özellikle avronun TL karşısında yüzde 23 değerlenmesinin otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yarattığını hatırlatarak, MTV artışıyla birlikte özellikle aralık ayına çekilen satın almalar sonrasında ocak ayının durgun sayılabilecek bir şekilde geçmesini öngördüklerini anımsattı.

Yeni düzenlemeyle gelen değişikliklerin müşteriler açısından bakıldığında olumlu sonuçlar doğuracağını bildiren Bozkurt, kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenlemenin müşterilerin faydasına olacağını aktardı.

Bozkurt, "Vergi avantajı açısından baktığımızda da bu düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum.​" değerlendirmesinde bulundu.

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Ali Haydar BozkurtToyota
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