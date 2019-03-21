ÖTV ve KDV indirim sürelerinin uzatılması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Temennimiz, söz konusu indirim ve teşviklerin kalıcı olması ve tüketiciye direkt yansıtılmasıdır." ifadesini kullandı.

Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sektörlerde ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasını değerlendirdi.

Sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Durbakayım, ÖTV ve KDV indirimlerinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının hem sektör hem de tüketici açısından önem arz ettiğini, bu kararın, şu anda üzerindeki mevduat faizi baskısını ve kredi yükünü kaldırmaya çalışan sektöre doping etkisi yarattığını kaydetti.

Durbakayım, son dönemde konutta zam olmadığını aktararak, "Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıtılmadı. Bu yükün altında ezilmemek için çabalayan sektörde, ertelenen maliyet artışlarının sonbahara doğru konut fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Bu nedenle harç ve KDV indiriminin uzatılması, fiyat artışından doğacak etkinin şiddetini azaltacaktır. Temennimiz, söz konusu indirim ve teşviklerin kalıcı olması ve tüketiciye direkt yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.





- "Mobilyada KDV indirimi daralmanın önüne geçti"





Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da geçen yılın ikinci yarısında iç piyasada ciddi daralma yaşandığını, sektöre can suyu olduğuna inandıkları ve sabit olmasını istedikleri KDV indirimiyle satışlardaki daralmanın önüne geçildiğini belirtti.

Bunu artıya çevirebilmeleri için KDV indiriminin kalıcı olmasının şart olduğunu vurgulayan Gürcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KDV indirimi, satışlarımızda yüzde 35'lik artış sağlamıştı. Mobilya, hiçbir zaman lüks tüketim eşyası değildir. Dayanıklı tüketim eşyasıdır. Bu yüzden KDV sürekli yüzde 8 olarak kalmalıdır. Artı, yüzde 8 KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüzde 18 olarak kesiyoruz. Bu da KDV dengesizliği oluşturuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla sektörümüzde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Umarız, bu KDV dengesizliğine karşılık indirim kalıcı olur."