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"ÖTV ve KDV indirim süresinin uzaması konut alıcısı için fırsat"

- GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: - "Konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılması, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım oldu"

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İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılması, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Yetgin, konutta yüzde 8 KDV ve tapu harçlarında yüzde 3 vergi oranı uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gayrimenkul sektöründe, söz konusu vergi oranlarının kalıcı olması yönünde beklentilerin yüksek olduğunu belirten Yetgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hızlandırdığı çalışmalarla yeni bir düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.

Yetgin, "Yeni düzenlemede, taşınmaz değerleme sistemi kurularak tapu harçları ve emlak vergileri, gerçek değerleri üzerinden alınabilecek. Tüm bu düzenlemelerle gayrimenkul sektöründe daha şeffaf, daha adil ve verimli bir vergi sisteminin hayata geçeceğini, bu düzenlemeden vatandaşlar kadar sektörümüz ve milli ekonomimizin de olumlu etkileneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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IndirimKdvÖTV
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