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ÖTV ve KDV indirimindeki sürenin uzatılması

- BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirilmesine yönelik kararı, hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında çok olumlu buluyoruz"

ÖTV ve KDV indirimindeki sürenin uzatılması
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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ÖTV ve KDV indirimi süresinin uzatılmasını, iç piyasayı ve enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında olumlu bulduklarını bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde hayata geçirilen "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın, döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Özel sektörün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde duruş sergilediğine dikkati çeken Burkay, "BTSO olarak bizler de bu programı sahiplenerek, firmaların katılımını sağladık. Bursa iş dünyası olarak, enflasyonla mücadeleye 900'ü aşkın firmayla destek sağladık. 2019'da da dayanışma içinde 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteklerimizi artırarak, sürdürmeyi hedefliyoruz. Zira enflasyonla mücadele, işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere 4 farklı alanda uygulanan vergi indirimlerinin 2018 sonu itibarıyla sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak'ın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını, hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında çok olumlu buluyoruz. Bu vesileyle kendisine kentim ve iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye ekonomisi, zorlu bir süreci geride bırakarak, dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldı. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girilecektir."

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