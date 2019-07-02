ÖTV’nin dönüşü ikinci el pazarına yaradı

ÖTV teşviki, hem otomotiv sektörü hem de araç satın almak isteyenler için büyük önem taşıyordu ancak daha önce iki defa uzatılan ÖTV indiriminde artık sona gelindi. ÖTV teşvikinin uzatılmaması ikinci el araç pazarına yaradı.



ÖTV teşvikinin sonlanmasının ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarında, ÖTV teşvikinin uzamamasının etkisi olarak ilk günde ortalama yüzde 2 artış yaşandığını kaydetti.



Emre Ayyıldız, “Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye’nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan ikinciyeni.com’da, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında yükseldi. Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama %10 ‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5’in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.