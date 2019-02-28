Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

“ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak“

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacağını ve ihracatçıların ihracatı katlamalarına büyük destek vereceğini vurguladı.

“ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak“
banner17

Gülle, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu adımla 15 milyar dolarlık deri ihracatının ve 32 milyar dolarlık otomotiv ihracatının küresel rekabetçiliği için önemli bir adıma imza attıklarını belirten Gülle, "TİM, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bünyesindeki tüm ihracatçılar olarak müteşekkiriz. Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, 43. fasıldaki ham deri dışındaki ürünlerde verginin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle, desteklediğimizi bilhassa belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacağını ve ihracatçıların ihracatı katlamaları adına büyük destek vereceğini belirtti.

"Delegeler Çalıştayı'nda gündeme gelmişti"

Konunun 7 Şubat 2019’da gerçekleşen 2. TİM Delegeler Çalıştayı’nda ele alındığına işaret eden Gülle, "Bu tablonun, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve TİM’in ev sahipliğindeki son çalıştayda ihracatçılarımız tarafından dile getirildikten kısa bir süre sonra hayat bulmuş olması bizleri sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Gülle, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanlarımızın, Delegeler Çalıştayı’nda, ihracatçı birliklerimizin takdim ettiği sektör beklentilerine 3 hafta gibi kısa bir sürede destek vermiş olmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomimize sağlayacağı dinamizmin de anlamlı bir örneğini teşkil etmektedir. 15 yıldır beklenen bir konu neticelenmiştir. Sayın Bakanımız tam 6 saat boyunca hiç ara vermeden, ihracatçılarımızın talep ve isteklerini dinleyip not alarak, tüm bunları çözüme kavuşturacağı sözünü vermişti. Sayın Bakanımızın talebimize verdiği cevap bizleri sevindirmiştir. Sayın Bakanımız 15 yıldır bekleyen bir sorunu 3 haftada çözdü, minnettarız. İnanıyorum ki, ilgili ihracatçı sektörlerimize de büyük katkısı olacak, ihracatçılarımıza destek verecektir. Taleplerimizin dikkate alınması ve hayat bulması, ihracatçılarımızın yeni rekorlara imza atmaları adına, şevkimizi ve gücümüzü artıyor."
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)Ismail Gülle
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5