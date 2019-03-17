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Oy pusulalarını PTT taşıyacak

- Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları PTT AŞ tarafından taşınacak - PTT, oy pusulalarının jandarma ve polis eşliğinde illerdeki noktalara güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak

Oy pusulalarını PTT taşıyacak
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları, PTT AŞ tarafından, jandarma ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde illerdeki noktalara ulaştırılacak.
AA muhabirinin, PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere ulaştırılması görevini üstlendi.
24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde de oy pusulalarının yurt içinde taşınmasını sağlayan PTT, bu kez 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bu görevi yerine getirecek.
PTT Ankara Başmüdürlüğünce, oy pusulalarının basım işleminin yapıldığı matbaalarda kabul ve sevk için her türlü teknik, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak, yeterli sayıda eleman bulundurulacak.
Seçim kargolarının kısa sürede, öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla sevki gerçekleştirilecek. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.
Seçim kargolarını taşıyan araçların tüm hareketi, güvenlik güçleri nezaretinde olacak.
İl, ilçe ve gümrük kapısı seçim kurullarına gönderilen oy pusulalarına ait kargolar, ilgili yerin seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibata geçilerek derhal teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerPTT AŞOY PUSULASI
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