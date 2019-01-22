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Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421 motor üretti

- Oyak Renault, otomobil üretimi ve ihracatındaki liderliğini 2018 yılında da sürdürdü - Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun: -"Geçen yıl göstermiş olduğumuz performansla 2019 yılına da otomobil, motor üretiminde ve ihracatta lider olarak girmekten gurur duyuyoruz"

Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421 motor üretti
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İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, otomobil üretimi ve ihracatındaki liderliğini 2018 yılında da sürdürürken geçen yıl 602 bin 421 motor ürettimi gerçekleştirdi.
Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Oyak Renault fabrikalarında Renault Grubu için 336 bin 778 adet otomobil üretildi. Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 32,8'ini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, bunun yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etti.
Şirket, 2018 yılında gerçekleştirdiği yüksek üretim ve ihracat performansıyla sektöründe lider konumunu korurken, 2018 yılında 602 bin 421 motor üreterek rekor kıran Oyak Renault, otomobil üretiminde yılı 336 bin 888 adetle kapattı.
Oyak Renault böylece 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu "Türkiye'nin en fazla üretim yapan otomobil şirketi" unvanını sürdürdü.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de üretilen 1 milyon 26 bin 461 adet otomobilin yüzde 32'sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, ihracatta da lider olmayı başardı. Şirket, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 80'nini 70'e yakın ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulundu.
Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine araç ve yedek parça ikmali gerçekleştiren Oyak Renault İttifak Uluslararası Lojistik Merkezinden yapılan taşıma miktarı geçen yıla göre 2 kat artış göstererek rekor 1 milyon bin 461 metreküpe ulaştı.

Geçtiğimiz yıl rekor motor üretiminin yanı sıra 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi üreten şirket, 2018'de 100 milyon avroluk yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmanın yanı sıra yüksek hızlı yeni pres hattını hayata geçirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl göstermiş olduğumuz performansla 2019 yılına da otomobil, motor üretiminde ve ihracatta lider olarak girmekten gurur duyuyoruz. Türkiye'de ilk niteliğinde olan ve 100 milyon avroyu aşan yatırımlarımızla ülkemizin katma değerli üretim hedefine doğrudan hizmet ettik.
2018'de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucu Oyak Renault Bursa fabrikaları, Renault Grubu tarafından, önümüzdeki günlerde ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında tanıtacağımız yeni Clio'nun üretileceği fabrikalardan biri olarak seçildi. Otomotiv sektörü için zorlu geçmesini beklediğimiz 2019'da da yeni proje ve yatırımlarımızla, 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle, ülke ekonomisi ile otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunup, yeni projeler üretmeye, yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz."

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