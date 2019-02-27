Oyak Renault ODTÜ'lü gençleri ağırladı

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, ODTÜ Makine ve İnovasyon Topluluğu iş birliği ile düzenlenen Productive Design Challenge 2019 yarışmasına 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde ev sahipliği yaptı.

Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, Autodesk, ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu'nun iş birliği ile düzenlenen Productive Design Challenge 2019 yarışmasında ODTÜ'lü mühendislik ve tasarım öğrencileri, inovatif fikirlerin yeşerdiği Oyak Renault İnovasyon Laboratuvarı'da engelli bireylerin bağımsız bir şekilde günlük ulaşımını sağlayacağı araç tasarımı için birbiriyle yarıştı.

Productive Design Challenge 2019 yarışmasında mühendislik ve tasarım öğrencilerinden oluşan 10 takım, sanayi uzmanları ile inovatif bir ortamda birlikte çalışarak engelli bireylerin araç kullanımını kolaylaştıracak geleceğin mobilite çözümlerini tasarlamak üzere çalıştılar.

Öğrenciler, Oyak Renault ve Autodesk desteği ile engelli bireyin bağımsız bir şekilde günlük ulaşımını sağlayacağı bir araç tasarımı yaratmak üzere mücadele ettiler.

Takımlar arası süren yarışma sonucunda birinci olan takıma 2 bin lira, ikinci takıma 1800 lira ve son olarak üçüncü olan takıma ise 1600 lira para ödülü takdim edildi.



Oyak Renault engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğu bilinciyle, onlara doğrudan iş imkanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyal yaşamlarını da düşünerek yenilikçi çözümlere destek oluyor.

Bursa'da en fazla engelli istihdam eden şirket olan Oyak Renault, son yıllarda engelli bireylerin hem çalışma koşullarını hem de sosyal yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çok sayıda proje planlıyor.

