Oyak Renault'dan yurt dışına iki transfer daha

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu tarafından son 5 yılda 200'e yakın beyaz ve mavi yakalı çalışanı dünyadaki çeşitli yönetim merkezleri ve üretim tesislerinde görevlendirilen Oyak Renault'dan son olarak iki yönetici Çin ve Slovenya fabrikalarına transfer edildi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin "en büyük" otomobil üreticisi Oyak Renault, hem Renault Grubu'nun stratejik kadrolarına deneyimli insan kaynağı sağlıyor, hem de çalışanlarına yurt dışında kariyer fırsatları sunuyor.

Renault Grubu tarafından son 5 yılda 200'e yakın çalışanı dünyadaki çeşitli yönetim merkezleri ve üretim tesislerinde görevlendirilen Oyak Renault, 50 yıla yaklaşan endüstriyel üretim tecrübesiyle Renault Grubu'nun "kariyer fabrikası" olmaya devam ediyor.

Renault Grubu tarafından farklı ülkelerde 20 üst düzey yöneticisi istihdam edilen Oyak Renault, parçası olduğu Avrasya Bölgesi'ndeki Rusya ve Romanya gibi ülkelerin deneyimli insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye'deki gibi geniş çaplı üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Fransa, İspanya, Slovenya ve Çin gibi bölgelerde beyaz ve mavi yakalı çalışanlarına kariyer imkanı sağlıyor.

Son olarak Renault Çin ve Slovenya fabrikalarına Oyak Renault'dan iki üst düzey yönetici atandı. 2013 yılından bu yana Oyak Renault Karoseri Montaj Fabrikası Direktörü olarak görev yapan Kaan Özkan, Renault Slovenya REVOZ Fabrikası'nın Genel Müdürü oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özkan, Oyak Renault'ya 1992'de Lojistik Mühendisi olarak katıldı. Oyak Renault'da çok sayıda kritik pozisyonda görev alan Özkan, 2013 yılından bu yana Oyak Renault Karoseri Montaj Fabrikası Direktörü olarak görev yapıyordu.

Oyak Renault Kalite Direktörü olarak görev yapan Kadir Biçer ise Renault Çin Dongfeng Renault Automobile Company'de (DRAC) Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Direktörü oldu.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Biçer, kariyerine 1992 yılında Arçelik'te Tedarikçi Geliştirme Uzmanı olarak başladı.

Oyak Renault ailesine 1996 yılında Kalite Şefi olarak katılan Biçer, sonraki yıllarda çok sayıda önemli görev üstlendi. Biçer bundan böyle Renault'nun dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin'de büyümesinde rol oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, şunları kaydetti:

"Oyak Renault, Renault Grubu'nun küresel organizasyonunun bir parçası. Dolayısıyla her seviyedeki çalışanımız, yetkinlik ve tecrübeleri doğrultusunda bu küresel organizasyonda çalışmak üzere tüm görevlere adaydır.

Endüstriyel faaliyetler, mühendislik, kalite, satın alma, finans ve lojistik gibi alanlar başta olmak üzere, çok sayıda çalışanımız Renault Grubu'nun çok çeşitli iş birimlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapıyorlar. Oyak Renault olarak 50 yıla yaklaşan tecrübemizle, Renault Grubu'nun 'kariyer fabrikası' olmaktan gurur duyuyoruz."