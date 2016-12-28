Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Oyak Renault'ta iş akitleri feshedilen işçiler

- Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ekinci: - "Bursa 10. İş Mahkemesi işten çıkarılan 21 işçi hakkında işe iade ve toplam 16 ay sendikal tazminat ödenmesi yönünde karar verdi"

Oyak Renault'ta iş akitleri feshedilen işçiler

BURSA (AA) - Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, Oyak Renault fabrikasında iş akitleri feshedilen işçilerden 21'inin açtığı davada, mahkemenin işe iade ve toplam 16 ay sendikal tazminat ödenmesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Ataevlerdeki Bursa Adliyesi ek hizmet binası önünde, iş akitleri feshedilen işçiler adına basın açıklaması yapan Ekinci, mart ayında 75'i tazminatsız olmak üzere 400'e yakın kişinin işten çıkarıldığını hatırlattı.

Ekinci, geçen yılın şubat ayındaki eylemlerin ardından işten çıkarılan 21 işçinin işe iade davası açtığını ve 10. İş Mahkemesinde görülen davanın sonuçlandığını belirterek, "Bursa 10. İş Mahkemesi işten çıkarılan 21 işçi hakkında işe iade ve toplam 16 ay sendikal tazminat ödenmesi yönünde karar verdi." dedi.

Böylece işe iade davasını kazananların sayısının 67'yi bulduğunu kaydeden Ekinci, "Davaları kazanan üyelerimiz içinde tazminatsız olarak işten atılanlar da var. Tazminatını alarak işten ayrılmaya zorlananlar da var. Yasaya aykırı şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılıp 'sözleşmesi bitti' diye işten çıkarılan işçiler de var." diye konuştu.

Ekinci, işten çıkarmaların sendikal nedenlere dayandığının tespit edildiğini savunarak, şunları dile getirdi:

"Mahkemeler, sendikal tazminata hükmediyor. Davalarını kazanan işçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarının yanında 4 ay boşta geçen sürenin ücreti ile kıdemine göre 12, 13 veya 14 aylık sendikal tazminat hak etmiş durumdalar. Bugünkü karar, bu dönemde verilmiş mahkeme kararlarından en önemlilerinden bir tanesi. Bazı işçilerin duruşmaları devam ediyor. Sendikal tazminat kararı, önümüzdeki yılda da diğer mahkemelere emsal teşkil edecek."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DavaIşçiOyak RenaultTazminat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.