Oyların tamamını aldı yeniden başkan oldu

Geçen yıl 5,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörünün çatı kuruluşu ASD, 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Derneğin Genel Kurulu’nda tek aday olan Zeki Sarıbekir oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

SEKTÖR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Zeki Sarıbekir, “ASD’nin yeni dönemde de başkanı seçilmekten dolayı son derece gururluyum. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarımızdaki arkadaşlarımızla sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz. Ambalaj sektörü olarak ülke ihracatımıza hiç durmadan katkı sunmaya devam ediyoruz. 2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirip bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladık. Ayrıca ambalaj sektörü olarak geleceğe ve yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Pandemiyle birlikte dünyadan Türkiye’ye doğru bir talep oluştu. Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, ilaç ve temizlik ürünleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler için ambalaj tedariğini aksatmadan devam ettirdi. Bunu sürdürülebilir kılmalı, pazar sayımızı artırarak daha çok ülkeye ambalaj satmalıyız. Türkiye ambalaj sektörü güçlü bir altyapıya ve dünyadaki şirketlerle yarışacak yetkinliğe sahip. Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım yaparak, hızlı, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde üretim yapmamız, rekabetin yoğun olduğu dünya pazarlarından aldığımız payı artırmamız gerekiyor. Hem üretim hacminin yükseltilmesi hem de katma değerli ürün imalatının mümkün olan en ekonomik biçimde gerçekleştirilebilmesi için üretimde otomasyon sağlanmalı.” diye konuştu.

ASD’NİN ODAK NOKTASI ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ VE ‘ÇEVRE’

Zeki Sarıbekir sözlerine şöyle devam etti: “'Sürdürülebilirlik' ve 'Çevre'yi ambalaj üretiminde temel iki nokta olarak kabul edip ilerlemeliyiz. Atık ithalatını sıfıra indirmemiz gerekiyor. Kendi atıklarımızın dönüştürülmesi ekonomimize büyük katkı sağlar. Geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi için herkesin bilinçlendirilmesi şart. Ancak atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir.

Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yol almalıyız. Avrupa Birliği de 2050’de iklim nötr hedefi çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. ASD olarak bizler de karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip edecek, üzerimize düşenleri yerine getirerek elimizden gelen desteği önümüzdeki dönemde de sektörümüze sunmayı sürdüreceğiz.”

AMBALAJ MALİYETİ ARTIRMAZ ÜRÜNÜ KORUR

Ambalajlı gıdaların özellikle salgın sürecinde öneminin daha da arttığını vurgulayan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Satın aldığımız ürünlerin temiz, güvenilir olması o ürünün ambalajına bağlı. Ambalajın üzerinde içerdiği ürünün besin değeri, miktarı, son tüketim tarihi, üreticisinin adres bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bilgiler bulunur. Doğru ambalajlar aynı zamanda tüketicilere verilen değerin de bir göstergesi. Bu sebeple sanılanın aksine ambalajlar maliyet artırıcı bir unsur değil koruyucudur. Yansıtılanların dışında ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3 ila 5 arası ve bazı endüstriyel ürünlerde yüzde 10 civarındadır. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz.” ifadelerini kullandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Haziran 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.