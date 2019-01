Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini ve bu sektöre ilgi duyanları 48 saatliğine buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde birbirinden renkli oyunlara imza atıldı.

GGJ'de "Ev sizin için ne ifade ediyor?" temasının açıklanmasıyla oyun geliştirme maratonu başladı.

Etkinliğe 114 ülkedeki çeşitli merkezlerde katılan oyun geliştiriciler, etkinlik sonunda 8 binden fazla oyun ortaya koydu.

Etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki GGJ ATOM, bu yıl 250 oyun geliştiriciyi ağırladı. GGJ ATOM'daki katılımcılarca 56 oyun geliştirildi.

Etkinlikte, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadele oyuna dönüştürüldü.



"Çocuk Adam ve Kardeşi" oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan "anne terliği", "yemek", "dişçi" gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor.

Merkezinde "anne terliği" olan bir diğer oyun ise "Terliği Yersin" oldu. Oyunun kahramanı yaramaz Kaan, annesinin "Terliği yersin!" tehdidine boyun eğmiyor. Evde en çok kanepenin arkasına saklanmayı seven Kaan, kendisi çok eğlenirken annesinin sabrının sınırlarını zorluyor. Kardeşi Işın da Kaan'ın yaramazlıklarına alet oluyor. Böylelikle ardı arkası kesilmeyen terlik fırlatma operasyonları arasında heyecanlı bir atmosfer ortaya çıkıyor.

"İzdivaça Uçuş" oyununun kahramanı ise yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor.

"Back to the Home" oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor. Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.

- Uyurgezer Yasemin



"Dream House" oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyunlar oynuyor.

"Ayför Nörde" isimli oyunda oyuncular evlerini tekerlekler üzerinde inşa etmek için çaba gösteriyor.

"Who Are You", karısını evde bulamayan yaşlı bir adamın artık tanıyamadığı evindeki anılarla geçirdiği macerayı konu alıyor.

- Kaplumbağa için en güvenli yer



"Carapace" oyununun kahramanı kaplumbağa, balık ve yosun yiyerek gelişiyor fakat köpek balıkları ve piranalara dikkat etmesi gerekiyor. Kaplumbağanın bu tehlikelerden korunması için evine yani kabuğuna çekilmesi gerekiyor.

"Catopia" oyunu ise evde kedi besleyenlerin zaman zaman karşı karşıya kaldığı bir atmosferde geçiyor. "Evin sizin için olan anlamı kediniz için çok farklı şeyler ifade ediyor olabilir. Ev sigortası önemli:)" şeklinde özetlenen oyunda, bir kedi evin altını üstüne getirebildiği ölçüde puanlar topluyor.

İki kişilik kooperatif bir hayatta kalma oyunu olan "Good Cold Times", oyuncuların birbirleri için kaynak sağlaması mekaniğini barındırıyor. Bu kart oyununda, oyuncular kendilerine özel asimetrik destelerde karşılaştıkları soruları çözmeye çalışıyor.

- Kürekle dünya savunması

"Earth Defence VR"de ise meteor, ufo, uzay gemileri tarafından tehdit edilen dünyanın kurtarılması gerekiyor. Dünyanın savunulması için elde 2 kürek bulunuyor. Oyunda dünyaya saldıranlar kürek darbeleriyle etkisiz hale getiriliyor.

"Florida Buddies", kıyamet sonrası ev arayışındaki bir adam ile yolda karşılaştığı köpeğin yuva arayışını konu alıyor.

"Evini Özleyen" oyununun kahramanı evden çok uzaklaşmaya dayanamıyor, yeni arkadaşlarla tanıştıkça rahatlıyor ve evden uzak yerlere gidebiliyor. Sağlığı azaldığında dinlenmek için eve geri dönmesi gerekiyor. Oyuncunun ise kahramanın arkadaşıyla bağlantı kurmasına yardımcı olması gerekiyor.

- Evini savunan şövalye

Mobil artırılmış gerçeklik oyunu "House Defender"da ise telefonun yönlendirilmesiyle şövalyenin hareket ettirilmesi ve evi havalandırılıncaya kadar düşmanların uzak tutulması gerekiyor.

"Kalbiniz neredeyse eviniz orasıdır" temalı "I'm Home" oyununda evlerinden uzak kalan sevimli çift, birbirlerine yardım ederek evlerine ulaşmaya çalışıyor.

Benzer temalı "Heart Attack" oyununda dünyada tek bir kalp hayatta kalıyor ve herkes bu kalbi yakalamak istiyor. Uzay tilkileri ve yılanlarıyla tava, çorap, vileda sopası gibi silahlarla mücadele edip hayatta kalmak için kalbin yakalanması gerekiyor.

"Homeception"da evde tek başına kalan karakter, oyuncak evinde yaptığı hareketlerin bulunduğu yeri de etkilediğini fark ediyor. Karnı çok acıkan minik karakter, bez bebeği Pimpy ile evin içinde karşılaştığı kilitli kapı, yangın gibi boyunu aşan zorlukları aşmaya çalışıyor.

"Panic in the Town 2" oyununda Orta Çağ'da düşman kuşatmasındaki şehir için mücadele ediliyor. Şehrin kurtarılması için de oyun içi dengeleri sağlamak, şehirde yaşanan paniği minimize etmek gerekiyor.

"Route Back Home" oyunu ev gezegeninin hayatta kalması için gerekli kaynakları toplayarak, evine götürmeye çalışan bir uzay gemisinin hikayesini konu alıyor. Seviyeler ilerledikçe ev gezegenin ihtiyaçları artıyor ve galaksi büyüyerek zorlaşıyor.