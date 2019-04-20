"Oyunumu Kodluyorum Yarışması"nın finaline Türksat'tan destek

ANKARA (AA) - Ortaokullar arasında düzenlenen "3. Ulusal Oyunumu Kodluyorum Yarışması"nın finali ve ödül töreni Türksat'ın desteğiyle 25 Nisan'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin himayesinde Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cebeci Ortaokulu'nun iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın finalistleri belli oldu.

Yarışmanın finali ve ödül töreni, bazı teknoloji şirketleri ve Türksat'ın desteğiyle 25 Nisan'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yapılacak.

Öğrencilerin kod yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, ekip çalışması gibi becerisi kazandırılmasını amaçlayan yarışmaya coğrafi olarak dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin katılmaları da hedefleniyor.



