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Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Yürütme Kurulu 25. Toplantısı

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ticaret yollarımızı güvenli ve hızlı hale getirmeliyiz. Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz" - "Günümüzde dünya mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu malların daha hızlı taşınması için yollar aranıyor. Tam ortada biz varız. Önümüzde müthiş fırsatlar var"

Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Yürütme Kurulu 25. Toplantısı
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TAŞKENT (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yollarının güvenli ve hızlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Yönetim Kurulu'nun 25. Toplantısı'na katıldı.​

Toplantıya teşkilata üye İran, Pakistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ticaret ve sanayi odaları başkanları ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede işbirliğinin arttırılmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydederek, Asya ile Avrupa arasındaki enerji ve ticaret koridorlarının petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip bu bölgeden geçtiğini vurguladı.

Bölgede yaklaşık 3,5 milyar insanın yaşadığı çok geniş bir pazar bulunduğunu ancak dünya ticaretinden aldıkları payın yüzde 2 civarında olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bölgemizin dünya nüfusunun yüzde 6'sını bulundurduğunu göz önüne alırsak potansiyelimizin ancak üçte birini kullanıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bölgedeki ticaret yollarının güvenli ve hızlı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticaret yollarımızı güvenli ve hızlı hale getirmeliyiz. Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz. Günümüzde dünya mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu malların daha hızlı taşınması için yollar aranıyor. Tam ortada biz varız. Önümüzde müthiş fırsatlar var. Eğer biz bu fırsatı kullanamazsak, bu ticaret yine yapılır ama başka yollar bulurlar, kaybeden biz oluruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda EİT TSO Genel Sekreteri Adem Kula ise sekretaryanın 2018 yılı faaliyet raporunu sundu.

Toplantı kapsamında EİT TSO ile Türk İş Konseyi arasında işbirliği memorandumu imzalandı.

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- Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HisarcıklıoğluEkonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Sanayi OdasıÖzbekistan
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