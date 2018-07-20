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Özbekistan'da nükleer enerji ajansı kurulacak

- Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik olarak faaliyet göstermek üzere Özatom Nükleer Enerji Geliştirme Ajansının kurulmasını onayladı

Özbekistan'da nükleer enerji ajansı kurulacak

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da nükleer enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyet göstermek üzere Özatom Nükleer Enerji Geliştirme Ajansı kurulacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin faaliyetlerde bulunacak Özatom Nükleer Enerji Geliştirme Ajansının kurulmasını onayladı.

Kararnameye göre, Bakanlar Kuruluna bağlı çalışacak Ajans, ülkede nükleer enerjinin geliştirilmesi, kullanılması ve bu konuda devlet politikasının oluşturulması, strateji belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Ajans, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki düzenlemeleri ve yasal altyapıyı oluşturarak, sektörün yabancı yatırımcıları çekebilmesi için gerekli ortamı hazırlayacak.

Nükleer enerjiye ilişkin anlaşmalar imzalama yetkisine sahip olacak Ajans, nükleer bilim ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ve yenilikçi projeleri hayata geçirecek. Ajans ayrıca, araştırma reaktörleri, nükleer fizik altyapısı, nükleer yakıtları ve radyasyon kaynaklarını koruma, nükleer atıkları imha etme ve nükleer güvenliğin tesisi konularında çalışmalar yapacak.

Ajans tarafından, nükleer enerji alanında görev alacak personelin yetiştirilmesi amacıyla yurt dışına uzman gönderilecek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılacak.

Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu 1 Ekim'e kadar "Nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma"ya dönük yasayı hazırlayarak onaylanmak üzere parlamentoya sunacak. Özatom, yıl sonuna kadar ülkenin 10 yıllık nükleer enerji konseptini, 1 Haziran 2019'a kadar nükleer yatırım projelerini, 1 Kasım 2019'a kadar ise nükleer enerjiye yönelik devlet programı taslağını hazırlayacak.

Özbekistan hükümeti Aralık 2017'de Rus nükleer enerji firması Rosatom ile nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma alanında iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Rosatom'un, Özbekistan'da VVER-1200 reaktörlü "3+" versiyonlu iki bloktan oluşan bir nükleer santrali tamamlayarak, 2028'den önce faaliyete geçirmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer EnerjisiÖzbekistan
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