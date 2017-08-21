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Özbekistan'da vergi düzenlemesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da 1 Eylül itibarıyla ithal edilen et ve et ürünleri ile buğday ununun da aralarında bulunduğu bazı gıda ürünlerinden alınan ithalat ve bandrol vergileri kaldırılacak.Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından...

Özbekistan'da vergi düzenlemesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da 1 Eylül itibarıyla ithal edilen et ve et ürünleri ile buğday ununun da aralarında bulunduğu bazı gıda ürünlerinden alınan ithalat ve bandrol vergileri kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararla 1 Eylül itibarıyla ithal edilen bazı gıda ürünlerinden alınan ithalat ve bandrol vergileri kaldırılırken, bazı gıda ürünlerine uygulanan ithalat vergisi oranı ise düşürüldü.

Buna göre, 1 Eylül itibarıyla ülkeye ithal edilen et ve et ürünleri, buğday unu, hayvansal yağ ve hayvan yemi için bandrol vergisi ödenmeyecek.

Aynı kararla ayrıca ülkeye ithal edilen tereyağı, soya ve ayçiçek yağları, çavdar unu, buğday yarması, kaba un, kakao çekirdeği, patates tohumu ve tahıl ürünleri tohumlarından alınan ithalat vergisi de iptal edildi.

Ayrıca ithal edilen kahveden alınan ithalat vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, bandrol vergisi ise yüzde 20'den yüzde 10'a, şeker kamışından alınan ithalat vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, bandrol vergisi ise yüzde 10'dan yüzde 5'e, ay çiçeği yağından alınan bandrol vergisi de yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi.

Kararın ülkedeki tüketim ve gıda ürünlerinin fiyatının artmasının önlenmesi ve ülkede rekabet ortamının geliştirilmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Son dönemde iç piyasada et ve et mamullerinin de aralarında bulunduğu bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, piyasadaki gıda fiyatlarının artışını önlemeyi destekleyecek bir fonun kurulmasını kararlaştırmıştı.

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ÖzbekistanVergi Düzenlemesi
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