Özbekistan’da yatırım hazırlığında
Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. Bugün AG Anadolu Grubu Holding adıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve 55 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün bir çok uluslararası şirket ile ortaklıkları bulunuyor. AB InBev, The Coca-Cola Company, McDonald’s, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, Honda, Landini, Cutrale gibi global devlerle ortaklıkları devam ediyor. AG Anadolu Grubu Holding şirketleri bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Etap, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Anadolu Motor ve Anadolu Landini, Adel Kalemcilik, Anadolu Restoran İşletmeleri, AND Gayrimenkul gibi şirketleri holdingin büyük şirketleri arasında.2017 yılını toplam konsolide satışlarda 2016 yılına göre yüzde 23 artışla 17,4 milyar TL seviyesinde kapattı. 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tam olarak konsolide edilecek Migros sonuçları da dahil olarak proforma bazda toplam satışlar 32,2 milyar TL’ye ulaşıyor.
AG Anadolu Grubu Holding(in hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımları devam ediyor. Bir dönem Rusya’daki yatırımları ile öne çıkan AG Anadolu Grubu Holding, şu sıralar yurt dışı rotasını Özbekistan’a kaydırmış. AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan geçen ay Özbekistan’da bir dizi temaslarda bulunmuş. Yatırım imkanlarını araştırmış. Hatta ön anlaşmalar imzalanmış. Özilhan’ın yaptığı ön anlaşmalarda, Özbekistan’da tarım, sağlık, tekstil endüstrisi, modern inşaat malzemeleri üretimi ve makine yapımı gibi konuları kapsıyormuş. Önümüzdeki aylarda işlerin daha hızlanması için Özbekistan devlet yetkililerinin de içinde olacağı bir çalışma grubu oluşturularak yatırım yöntemleri belirlenecekmiş...(PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR)
ÖZİLHAN
Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. Bugün AG Anadolu Grubu Holding adıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve 55 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün bir çok uluslararası şirket ile ortaklıkları bulunuyor. AB InBev, The Coca-Cola Company, McDonald’s, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, Honda, Landini, Cutrale gibi global devlerle ortaklıkları devam ediyor. AG Anadolu Grubu Holding şirketleri bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Etap, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Anadolu Motor ve Anadolu Landini, Adel Kalemcilik, Anadolu Restoran İşletmeleri, AND Gayrimenkul gibi şirketleri holdingin büyük şirketleri arasında.2017 yılını toplam konsolide satışlarda 2016 yılına göre yüzde 23 artışla 17,4 milyar TL seviyesinde kapattı. 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tam olarak konsolide edilecek Migros sonuçları da dahil olarak proforma bazda toplam satışlar 32,2 milyar TL’ye ulaşıyor.
AG Anadolu Grubu Holding(in hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımları devam ediyor. Bir dönem Rusya’daki yatırımları ile öne çıkan AG Anadolu Grubu Holding, şu sıralar yurt dışı rotasını Özbekistan’a kaydırmış. AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan geçen ay Özbekistan’da bir dizi temaslarda bulunmuş. Yatırım imkanlarını araştırmış. Hatta ön anlaşmalar imzalanmış. Özilhan’ın yaptığı ön anlaşmalarda, Özbekistan’da tarım, sağlık, tekstil endüstrisi, modern inşaat malzemeleri üretimi ve makine yapımı gibi konuları kapsıyormuş. Önümüzdeki aylarda işlerin daha hızlanması için Özbekistan devlet yetkililerinin de içinde olacağı bir çalışma grubu oluşturularak yatırım yöntemleri belirlenecekmiş...(PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR)
ÖZİLHAN