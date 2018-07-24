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Özbekistan'dan Türk müteahhitlere davet

- Özbekistan'ı ziyaret eden İMKON heyetine, Taşkent'in 11 merkez ilçesinde kurulması planlanan örnek şehir sitelerinden birisinin Türk müteahhitleri tarafından yapılması teklif edildi

Özbekistan'dan Türk müteahhitlere davet

ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) üyelerine, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in 11 merkez ilçesinde kurulması planlanan örnek şehir sitelerinden birisinin Türk müteahhitleri tarafından yapılması teklifinde bulunuldu.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Genel Sekreter Alaattin Çakır'ın ortak yaptığı yazılı açıklamada, Konfederasyonun, yeni iş sahalarına açılmak ve Türkiye'ye döviz kazandırmak amacıyla özel müteahhitlik sektörünü yurt dışına taşımaya yönelik çalışma ve araştırmalar yaptığına işaret edildi.

Özbek yetkililerin daveti üzerine Tellioğlu'nun başkanlığındaki heyetin, Özbekistan'a gerçekleştirdiği iş seyahatinde verimli görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, Özbek hükümetinin, Taşkent'in 11 merkez ilçesinde tüm yaşam ihtiyaçlarının bir arada karşılanacağı konut, rezidans, iş yeri, okul, hastane gibi yapılardan oluşacak örnek şehir siteleri kurmak istediğine yer verildi. Bu sitelerden birisinin de Konfederasyon üyelerince yapılması teklifinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, büyük inşaat hamlelerinin ancak İMKON ve Özbekistan devletinin oluşturacağı ortak bir koordinasyon yapısı içerisinde kazan-kazan sistemiyle daha sağlıklı işleyeceğinin yetkililere aktarıldığı ifade edildi.

Taşkent'in konut stokunun en az yüzde 50’sinin 70 yıllık bina ömrünü tamamlamış ve kentsel dönüşüm gerektiren yapılar olduğunun, bu kentte gelecek 10 yılda 500 bine yakın konut ve diğer yaşam alanlarına ihtiyaç duyulacağının altı çizilen açıklamada, yeni inşaat hamlelerinin Özbekistan ekonomisi ve sanayisini de şaha kaldıracağı, Türkiye'nin dinamik bir inşaat sektörünün bu işi yapacak güç ve tecrübe birikimine sahip olduğu vurgulandı.

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İMKONİnşaat Müteahhitleri KonfederasyonuÖzbekistan
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