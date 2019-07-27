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Özbekistan'ın asma fidanları Bilecik'ten

- Osmaneli ilçesinde kurulu bir firma, ağırlıklı asma olmak üzere yılda 2 milyon meyve ve süs bitkisi fidanı üretiyor - Yurt içinde birçok il ve ilçeye ürün gönderen firma, yıl sonuna kadar Özbekistan'a 500 bin asma fidanı ihraç edecek

Özbekistan'ın asma fidanları Bilecik'ten
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BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2005 yılında faaliyete geçen ve 180 dönümde üretim yapan fidancılık firması, yılda ürettiği 2 milyon fidanın bir bölümünü ihraç ediyor.

Firmanın üretimden sorumlu müdürü ziraat mühendisi Erdal Işık, AA muhabirine, 2005 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının daha önce fidan üretimi yaptığı yerleri müteşebbislere kiralamasıyla hazırlanan proje kapsamında mevcut firmanın kurulduğunu söyledi.

O yıldan itibaren asılı asma fidanı, meyve fidanı ve dış mekan süs bitkileri üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Işık, 180 dekarlık alanda üretim yaptıklarını anlattı.

Asıl işlerinin asılı asma fidanı olduğunu aktaran Işık, "Bunun için de sofralık, kurutmalık üzüm çeşitleri bulunuyor. İkinci üretim alanımız ise aşılı meyve fidanları. Bunlar erik, elma, şeftali, kiraz gibi meyve fidanları. Üçüncü üretim alanımız da dış mekan süs bitkileri. Bunda da çınar, ıhlamur, süs eriği, süs elması gibi ürünlerimiz var. Kısa süre önce lavantayı da ekledik çünkü talep var." dedi.

- Yarım milyon asma fidanı gönderecekler

Yılda 2 milyon fidan ürettiklerini ve Türkiye'de genellikle Akdeniz ve Marmara bölgelerine yoğun şekilde ürün gönderdiklerini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Yurt dışında ise 2005 yılından beri Türkmenistan'a milyonlarca fidan verdik. Son yıllarda Özbekistan'dan çok talep var. Önümüzdeki iki ay içinde Özbekistan'a tırlarla ürün göndereceğiz. Önümüzdeki ay çınar ve ıhlamur gibi dış mekan süs bitkileri gidecek. Kasım ve aralık aylarında fidanlar dallarını dökünce aşılı meyve fidanı ve asma fidanı göndereceğiz. Bu yıl sonuna kadar yarım milyona yakın asma fidanı Özbekistan'a gidecek."

Özellikle Özbekistan ve Türkmenistan'da çok bakir alan bulunduğunu belirten Işık, "Yatırım yapmak istiyorlar ama üretimin inceliklerini pek bilmiyorlar. Tepe budamalarını biz yapıyoruz. Steril ortamda paketleyip tırlara yüklüyoruz." ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Asma FidanBilecik
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