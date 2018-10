Özdebir'den yerli ürün çağrısı

ANTALYA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin ortalama her 10 yılda bir ekonomik şoklara maruz kaldığını ve durumun düzeltilmesi için herkese görev düştüğünü belirtti.

Özdebir, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamındaki "Ekonomik Forum"da yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin ortalama her 10 yılda bir ekonomik şoklara maruz kaldığını vurgulayan Özdebir, "Bu durumun düzeltilmesi için herkese görev düşüyor. Bu anlamda, her vatandaş yerli ürünü tercih etmeli. Çünkü bu tercihlerin hepsi bir araya geldiği zaman ülkenin kaderini ya da tüm bir sektörün gidişatını belirliyor. Biz, her sene Boğaz Köprüsü parasını cep telefonlarına verecek kadar zengin bir ülke değiliz." diye konuştu.

Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında çok fazla geçmişi olmamasına karşın önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Özdebir, "Öyle bir noktaya geldi ki her geçen gün daha önemli başarıları elde edebilecek bir olgunluğa erişti. Buradaki başarının sırrı sektörün Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından firma firma, alan alan, ürün ürün yönetilmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektörünün eskiye göre kabiliyetlerinin arttığına, artık bütün sektörün Sanayi Genel Müdürlüğüyle sevk ve idare edilebilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Özdebir, "Kaynak israfına mani olacak şekilde kapasite fazlası yatırımların önüne geçecek, insanları doğru hedefe yönlendirecek bir yapının çok acil bir şekilde kurulması lazım." dedi.

- Özel sektörün kamudan alacakları

Özel sektörün kamudan alacakları hakkında da konuşan Özdebir, bu alacağın ciddi düzeylere ulaştığını, bu durumun piyasalarda tahsilatı kısıtladığını ifade etti.

Söz konusu alacağın 40-50 milyar lira civarında olduğunu belirten Özdebir, "Bu alacak, reel sektörün kaynaklarından negatif yüzde 40 faizle devlete verilmiş bir paradır. Bu çok ciddi bir sorun." diye konuştu.



Özellikle müteahhitlik firmalarının kamudan alacaklarının önemli boyutlarda olduğunun altını çizen Özdebir, bu alacaklar ödenmediği için anılan firmaların da borçlarını ödeyemediklerini sözlerine ekledi.

TÜİK verilerine ilişkin tartışmalara da değinen Özdebir, "TÜİK verilerinde manipülasyon olduğu kanaatinde değilim. Böyle bir şeyi kabul edersek hiçbir şey konuşamamamız lazım. Herkesin büyüme oranı ve enflasyonu yaptığı işe ve statüsüne göre değişir." dedi.