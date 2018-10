Özdebir'den yerli ürün çağrısı - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Türkiye ortalama her 10 yılda bir ekonomik şoklara maruz kalıyor ve bu durumun düzeltilmesi için herkese görev düşüyor" - "Her vatandaş yerli ürünü tercih etmeli. Biz, her sene Boğaz Köprüsü parasını cep telefonlarına verecek kadar zengin bir ülke değiliz"

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:47