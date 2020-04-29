'Özel okul ücretlerinde indirime gidilmeli'

Eğitimin uzaktan devam etmesinin ve telafi eğitimlerin yapılmasının, yüz yüze eğitimin kapsam ve yöntemiyle aynı olmadığını belirten Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak “Her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığı telafi eğitimleri yapılacağını açıklamış olsa da yapılacak eğitimin, süre ve kapsam bakımından bu süreçte yaşanan eksiklikleri telafi etmesi mümkün olmayacaktır. Her ne kadar bu durumun yaşanmasında okulun bir kusuru olmasa da, hukuken tüketici pozisyonunda bulunan veliler, almadıkları hizmetin parasını vermeye zorlanamazlar. Özel okul ücretlerinde mutlaka indirime gidilmelidir” diyor.

MAHKEMELER İNDİRİM KARARI VERECEKTİR!

Özel okullarla sözleşme yapan ailelerin, sözleşmede belirlenen ücreti aynı şekilde ödemeye devam etmesinin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Umut Yeniocak “Herhangi bir özel öğretim kurumuyla sözleşme imzalayan öğrenci velisi, okul ücretini verirken alacağı eğitim hizmetinin kapsamı ve yöntemiyle ilgili olarak başka bir beklenti içindeydi. Oysa bu süreçte fiilen aldığı hizmetin kapsamı başka. Örneğin, gün boyu süren ve yüz yüze olan eğitim hizmeti yerine şimdi uzaktan ve birkaç saatten ibaret bir hizmet almakta. Üstelik sosyal aktiviteler, yemek ve servis gibi ek hizmetler de verilmemekte. Okul, sözleşmeyle söz verdiği hizmeti tam anlamıyla yerine getirememektedir. Her ne kadar bu durumun yaşanmasında okulun bir kusuru olmasa da, hukuken tüketici pozisyonunda bulunan veliler, almadıkları hizmetin parasını vermeye zorlanamazlar. Yaşanan durumun faturası, tüketiciye çıkarılamaz. Bu nedenle, özel okul ücretlerinde mutlaka indirime gidilmelidir. Bunu kabul etmeyen okullara karşı dava açıldığında mahkemelerin indirim kararları vereceğini düşünüyorum. İndirim miktarı hesaplanırken, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasındaki saat ve nitelik farkı ile okulun harcamaktan kurtulduğu elektrik, su, ısıtma, personel ve benzeri masraflar da dikkate alınacaktır” diyor.

KREŞ VE ANA OKULU ÜCRETLERİ, AİLELERE İADE EDİLMELİ!

Kreşler ve ana okulları konusunda ise ailelerin yaşadığı hayal kırıklığının daha da ileri boyutlarda olduğunu belirten Yeniocak “Zira okul öncesi eğitimin temel unsurlarından biri, çocuğun arkadaşlarıyla bir araya gelmesi ve sosyalleşmesidir. Çocuklara ‘yuva’ sıcaklığı sağlamanın ve göz kulak olmanın da sorumluluğunu taşıyan kreşler için, ders dışındaki bu yükümlülükler de sözleşmenin önemli unsurlarıdır. Yaşları çok küçük olan bu çocuklara uzaktan eğitim vermek pek mümkün değil. O yüzden, kreş ve ana okulları ile yapılan sözleşmeler, aileler tarafından feshedilebilir. Verdikleri peşin ücretler iade edilmek zorundadır” diyor.