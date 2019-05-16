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Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

- Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,1 milyar dolara geriledi, uzun vadeli kredi borcu ise 210,2 milyar dolara yükseldi

Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
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İSTANBUL (AA) - Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,1 milyar dolara gerilerken, uzun vadeli kredi borcu 210,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, Martta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara çıktı, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,3 milyar dolar gerileyerek 12,1 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2,3 milyar dolar artışla 30,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 714 milyon dolar artarak 5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 628 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 970 milyon dolar artarak 7,4 milyara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalışla 7,4 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 348 milyon dolar azalışla 3 milyar dolara geriledi.


- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 60,4 milyar dolar


Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalarak 142,8 milyara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalarak 11,3 milyar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,7’si avro, yüzde 4,1'i Türk lirası ve yüzde 1,3’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 12,1 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 43,2’si dolar, yüzde 35,5’i avro ve yüzde 20,9’u Türk lirası ve yüzde 0,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 29,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kısa Vadeli Yurt Dışı Kredi BorcuPiyasalarTCMB
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