Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi kabir Varank kabir ziyareti
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

- Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 19,7 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 222,8 milyar dolara geriledi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 19,7 milyar dolar ve 222,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta bir önceki aya kıyasla 2,3 milyar dolar azalarak 222,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 0,7 milyar dolar gerileyerek 19,7 milyar dolara indi.

Geçen yıl sonuna göre değerlendirildiğinde ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 726 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, geçen yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 328 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 464 milyon dolar yükselişle 30,9 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 75 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 841 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 530 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında ise geçen yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 26,5 milyon dolar artışla 12,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar yükselişle 4,5 milyar dolar oldu.


- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 69,5 milyar dolar


Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından 2017 yıl sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 689 milyon dolar artarak 153,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,4 milyar dolar yükselişle 18,8 milyar dolara ulaştı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 222,8 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60'ı dolar, yüzde 34'ü avro, yüzde 4,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 19,7 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 46,3'ü dolar, yüzde 30,6'sı avro, yüzde 23'ü Türk lirası ve yüzde 0,1'i diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla 222,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,8'i finansal kuruluşların, yüzde 49,2'si ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu. Aynı dönemde, 19,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,4'ü finansal kuruluşların, yüzde 24,6'sı ise finansal olmayan kuruluşların borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68,5 milyar dolar tutarında oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
özel Sektörün Yurt Dışı Kredi BorcuTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5