Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün eylül sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 16,5 milyar dolar ve 216,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu eylülde bir önceki aya kıyasla yaklaşık 3 milyar dolar azalarak 216,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 386,1 milyon dolar gerileyerek 16,5 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 5,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2 milyar dolar azalış gösterdi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 419 milyon dolar düşüşle 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 666 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 892 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolar olu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar ABD dolar artarken, tahvil stoku ise 533 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalışla 11,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 229,4 milyon dolar artışla 3,9 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,3 milyar dolar azalarak 150,7 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 2017 yıl sonuna kıyasla 2,9 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolara indi.





- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 66,3 milyar dolar





Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 216,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ü dolar, yüzde 34,7’si avro, yüzde 3,4'ü Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borç olan 16,5 milyar doların yüzde 46,5'i dolar, yüzde 34,1'i avro ve yüzde 19,3’ü Türk lirası ve yüzde 0,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 216,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,6'sının finansal kuruluşların, yüzde 51,4’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 23,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.