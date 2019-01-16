Özelleştirme kararları

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın, Malatya, Muğla, Tekirdağ ve Denizli'deki bazı taşınmazların satışı onaylandı.



ÖİB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 3 ayrı taşınmazın 6 milyon lira ile 16,5 milyon lira arasında değişen bedellerde satılmasına onay verildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki, yüzölçümleri 863 ile 2 bin 586 metrekare arasında değişen 5 taşınmazın da 3,7 milyon lira ile 8,9 milyon lira arasındaki bedellerle satışı uygun bulundu.

Özelleştirme kapsamındaki Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 6 taşınmazın bir bütün halinde 8,2 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Atnan Deretarla'ya, Tekirdağ Şarköy'deki 14 bin 729 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 4 milyon 925 bin lira bedelle Özkan Kadı'ya satışı onaylandı.

- Halkalı'da raylı toplu taşıma istasyonu için plan değişikliği

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi'ndeki bir taşınmaza ilişkin, "ticaret, konut, raylı toplu taşıma istasyonu, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan çevre düzeni ve nazım imar plan değişikliklerine onay verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ'ye kayıtlı İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir parsele ilişkin "ticaret, turizm, konut ve yol" kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ÖİB'nin yetkili kılınmasına karar verildi.

ÖİB tarafından Maliye Hazinesine kayıtlı Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir taşınmaza "gelişme konut, park, yol alanı" olarak kullanım kararı getirilmesine ilişkin çevre düzeni plan değişikliği ve nazım imar planı değişikliği onaylandı.