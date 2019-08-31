Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Özelleştirme kararları

- Özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik imar planı değişikliklerine onay verildi

Özelleştirme kararları
banner17

ANKARA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik imar planı değişiklikleri onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Antalya, Muğla, İzmir ve Tekirdağ'daki bazı parsellere yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Sümer Holding AŞ'ye ait Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taşınmazın, teklif sahiplerinden Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12 milyon 100 bin lira bedelle satışı uygun bulundu.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Afyonkarahisar, Niğde, Bayburt, Muğla ve İstanbul'daki bazı taşınmazların, ihalelerde en yüksek teklifi verenlere satışını onayladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıResmi GazeteTaşınmaz Satışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5