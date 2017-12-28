Özgül Holding, yatırımda

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinde 389 megavat kapasite aldıklarını belirterek, "Projelerimizi banka kredisi kullanmadan, öz kaynaklarımızla yapacağız. Yatırımın net tutarı 410 milyon avro civarında olacak." dedi.

Özgül, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından düzenlenen rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerini AA muhabirine değerlendirdi.

İhalelerde 3 günün şirketler açısından oldukça verimli geçtiğini aktaran Özgül, "Yarın da devam edecek ihalelerle birlikte 5 gün süren maratonun sonunda Türkiye rüzgar enerjisi sektörü kazanacak." diye konuştu.

Özgül, şirket olarak şu ana kadar yapılan ihalelerden oldukça iyi bir kapasite tahsisi aldıklarını dile getirerek, "Şu anda TEİAŞ rüzgar yarışmalarında lider konumdayız. Şirketin Borusan Holding'den devraldığı projelerle beraber 389 megavata ulaşan portföyümüz var. Projelerimizi banka kredisi kullanmadan, öz kaynaklarımızla yapacağız. Yatırımın net tutarı 410 milyon avro civarında." ifadelerini kullandı.

- "Eksi fiyat teklifleri havada uçuşuyor"

Özgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yerli kaynak kullanımının aşamalı olarak artırılmasından dolayı enerji sektöründe 2018'in önceki 2 yıla göre daha verimli geçeceğini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasının sektör açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özgül, şunları kaydetti.

"YEKA projesinin duyurulup ihale edilmesinde sonra her şey YEKA üzerine kuruldu. Proje bir anlamda rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için referans oldu. Artık rüzgar türbini ya da farklı ekipmanların fiyatı YEKA'da belirtilen fiyatlardan yüksek olamaz. O yüzden yarışmalarda eksi fiyatlar havada uçuşuyor. Bu yatırımların teknik ekipmanları ülkede yapılacağı ve yerli aksam olacağı için fiyatlar bu kadar düştü. YEKA ihalesi sonrası oluşan eksi fiyat teklifleri müthiş bir başarı. YEKA'dan sonra Türkiye’de türbin fabrikası yapılacağı duyuruldu. Böylece türbin fiyatlarında bir rakam oluştu. Bu rakam piyasa tarafından anında algılandı. Teklifeler ona göre hazırlandı ve eksi fiyat teklifleri 3 gündür havada uçuşuyor. Biz de yarışmalarda pozitif teklif sunmadık. Neticede ciddi firma ve yatırımların tamamı eksi ile hareket ediyor."



