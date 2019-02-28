Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

Özhaseki'den ATO'ya ziyaret

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ATO Meclis Toplantısı'na katıldı

Özhaseki'den ATO'ya ziyaret
banner17

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odasının (ATO) meclis toplantısına katıldı.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada şehircilik konusunda Ankara'nın eksiklerinin farkında olduğunu, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

Ankara'da aday olduktan sonra projeler üzerine çalıştıklarını, seçimi kazanması halinde 11 ana başlıkta 111 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Özhaseki, kentin turizmden yeteri kadar istifade edemediğini, bunu tersine çevirmek için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Özhaseki, esnafın işlerini sürdürebilmesi için ortam hazırlamanın, yol göstermenin ve onların işlerini açacak önemli tedbirleri alma görevinin yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti.

Hiçbir rakibinin şahsıyla ilgili tek bir cümle sarf etmediğine değinen Özhaseki, ancak Ankara'ya talip olan kişinin projelerini sormanın da hakkı olduğunu vurguladı.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ATO Başkanı Gürsel Baran, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile ATO meclis üyeleri katıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5