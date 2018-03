Özlü, Aziz Sancar bursunun ilk sahibi Değer'i kabul etti

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan Nazlı Değer ve ailesini makamında kabul etti.

Özlü, kabulde yaptığı konuşmada, kanser üzerine araştırmalar yapan, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Değer'in, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu verilmeye layık görülen ilk isim olduğunu belirterek, "11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" vesilesiyle Değer'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Değer'in, ağustosta ABD'ye giderek Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çalışmalar yapacağına dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Değer, kanserin yanı sıra, DNA hasarları ve onarımı üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Nazlı Değer, Bakanlığımız Şube Müdürlerinden Sayın Şengül Değer’in kızıdır. Böylesine başarılı bir evlat yetiştirdiği için, kendisine teşekkür ediyorum. Genç bilim kadınlarımızın, uluslararası alanda elde ettikleri her başarı, sadece kadınlarımız için değil, hepimiz için, toplumun bütünü için birer ilham kaynağıdır. Kadınlarımızın hayatın her alanında, ekonomide, ticarette, üretimde, bilimde, girişimcilikte, eğitimde ve siyasette daha fazla yer almaları hepimiz için gurur vericidir."

Türk kadınlarının, Cumhuriyet tarihi boyunca önemli aşamalar ve kazanımlar kaydetmelerinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Özlü, son 15 yılda, kadın akademisyenlerin sayısındaki artışın, erkeklerden çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Özlü, 2002'de 26 bin olan kadın akademisyen sayısının 65 bine ulaştığına işaret ederek, "Bugün Türkiye’de 6 bin 900 kadın profesörümüz, 5 bin 300 kadın doçentimiz görev yapmaktadır. Yüksek öğretimde kız ve erkek öğrenci sayılarımız, birbirine çok yakındır. Ben inanıyorum ki bugün burada olduğu gibi, kadınlarımız bilimin içinde daha fazla yer alacaklardır. Biz, bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız olarak, özellikle kadınlarımızın kariyer planlamalarına, her zaman destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimciliğini sadece bir ekonomik faaliyet olarak değil, sosyal bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Özlü, KOSGEB başta olmak üzere, kadın girişimcilere ve ev hanımlarına ayrıcalıklı, özel destekler verdiklerini anlattı.

KOSGEB Uygulamalı Eğitim Programı'na girip sertifika alan kadınları hibe ve teşvik programlarıyla desteklediklerini dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"13 Şubat Salı günü, 2. Ulusal Antarktika Seferimizi başlatıyoruz. Aynı gün, bilim insanlarımızla birlikte, Sayın Başbakanımızı ziyaret edeceğiz. Antarktika seferinde yer alacak bilim insanlarımızın 4’ü kadın bilim insanlarımız olacak. 2. sefer dışında, 6 Türk bilim kadınımız Şili, Polonya ve Çek Cumhuriyeti üslerindeki çalışmalara dahil olmuşlardır. Böylece, toplamda 10 Türk bilim kadını, Antarktika’da araştırmalar yapacak. Kadın araştırmacılarımızın, dünya bilim literatürüne, daha fazla katkı yapacaklarına, yürekten inanıyoruz. Türkiye, kadınıyla ve erkeğiyle birlikte, güven içinde, geleceğe doğru yürümeye devam edecek."