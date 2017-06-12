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Özlü büyüme rakamlarını değerlendirdi

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "İhracat pazarlarımızda toparlanmanın başlamasıyla sanayimiz bu fırsatı değerlendirmiş ve ihracatımız ciddi bir ivme göstermiştir. Nitekim bakıldığında büyümeye en ciddi katkının yurt içi tüketimle birlikte ihracattan geldiği görülmektedir" - "İlk çeyrek verileri üretimi artırmak ve ekonomiyi canlandırmak üzere atılan adımların doğru olduğunu ve ekonominin bu adımlara cevap verdiğini gösteriyor. Attığımız adımların etkilerini ikinci çeyrekte daha net görmeye başlayacağız" - "Türkiye ilk çeyrekte gerek AB gerekse OECD ortalamasından çok daha iyi bir performans göstermiştir. Belli bir büyüklüğün üzerindeki ekonomiler kıyaslandığında en hızlı büyüyen ilk beş ekonomi arasına girmiştir"

Özlü büyüme rakamlarını değerlendirdi

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayinin ihracat pazarlarındaki toparlanma fırsatını iyi değerlendirdiğini ve ihracatın ciddi bir ivme gösterdiğini belirterek, "Büyümeye en ciddi katkının yurt içi tüketimle birlikte ihracattan geldiği görülmektedir. İlk çeyrek verileri, üretimi artırmak ve ekonomiyi canlandırmak üzere atılan adımların doğru olduğunu ve ekonominin bu adımlara cevap verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin yüzde 5'lik oranla çok güçlü ve ciddi bir büyüme sergilediğini ifade eden Özlü, bu güçlü büyümenin hem çevre ülkelerde hem de uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizliklere rağmen yakalandığına dikkati çekti.

Özlü, "Daha da önemlisi Türkiye bu büyümeyi, ülke ekonomisinin potansiyeli ve gücü hakkında yapılan olumsuz algıların tavan yaptığı, bazı uluslararası kuruluşların Türkiye’nin kredibilitesi hakkında yanlış tutum sergilediği bir dönemde başarmıştır. Türkiye ilk çeyrekte gerek AB gerekse OECD ortalamasından çok daha iyi bir performans göstermiştir. Belli bir büyüklüğün üzerindeki ekonomiler kıyaslandığında en hızlı büyüyen ilk beş ekonomi arasına girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyümenin lokomotifinin yüzde 5,3'lük oranla sanayi üretimi olduğunun altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"Öncü göstergeler yılın devamında sanayi üretiminin daha da hızlanacağını, büyümeyi daha da yukarı çekeceğini bize göstermektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye ekonomisi ve özellikle de sanayisi ciddi potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. İhracat pazarlarımızda toparlanmanın başlamasıyla sanayimiz bu fırsatı değerlendirmiş ve ihracatımız ciddi bir ivme göstermiştir. Nitekim bakıldığında büyümeye en ciddi katkının yurt içi tüketimle birlikte ihracattan geldiği görülmektedir. İlk çeyrek verileri üretimi artırmak ve ekonomiyi canlandırmak üzere atılan adımların doğru olduğunu ve ekonominin bu adımlara cevap verdiğini gösteriyor. Attığımız adımların etkilerini ikinci çeyrekte daha net görmeye başlayacağız. Üstelik referandum sonrası ekonomi üzerindeki algının olumluya dönmesi ve beklentilerin düzelmesi yatırımların ikinci çeyrekten itibaren hızlı artmasına imkan verecektir. Böylelikle ülke ekonomisi yılın tamamında yılbaşında öngörülenden çok daha iyi bir performans sergileyerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alacaktır."

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